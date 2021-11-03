«قصر العيني»: لقاح كورونا آمن للحوامل.. وحالة واحدة فقط تمنع تلقيه

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العيني جامعة القاهرة، إن لقاح كورونا آمن وفعال على السيدات الحوامل، وفقا للدراسات والتجارب السريرية التي أجريت في هذا الشأن من قبل الشركات المصنعة للقاحات خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على مأمونيتها بصورة كبيرة، وحتى لا تتأثر الحامل أو الجنين بتلقي اللقاحات.

عدم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا على السيدات الحوامل

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لقاح كورونا فعال ولا توجد له أي أعراض جانبية يمكن أن تحدث غير المتعارف عليها من قبل الدراسات والتجارب، أو التي رُصدت على الحالات التي حصلت على اللقاح، مشيرا أن الحالة الوحيدة التي لا يمكن للسيدة الحامل أخذ اللقاح فيها هي فترة بداية الحمل، لأن الجنين يتكون خلالها.

وتابع أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا خلال الفترة الماضية، والتي رُصدت على السيدات الحوامل في الدول التي شرعت في تطعيم هذه الفئة من السيدات، شملت ارتفاع درجة الحرارة، وألم المفاصل وعضلات الجسم، وتورم مكان الحقن، والشعور بالإرهاق، والرغبة في النوم.

لا توجد أي أعراض يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال في مرحلة الرضاعة

وأكد «حسن» أن جميع اللقاحات آمنة، ولا توجد أي أعراض لها يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال في مرحلة الرضاعة، حيث يمكن أن تحصل السيدة التي وضعت الجنين على اللقاح بصورة مباشرة بعد الولادة، نافيا أن يكون هناك تأثير من اللقاح على تقليل أو الإضرار بلبن الثدي.

وطالب أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العيني جامعة القاهرة، السيدات الراغبات في الحصول على لقاح كورونا باستشارة الطبيب المختص في البداية، ثم إجراء بعض الفحوصات الطبية التي يمكن أن تكشف عن وجود مرض أو إصابة تؤجل تلقي اللقاح، مشددا على أن اللقاح في المجمل آمن وفعال، ولا يسبب الإجهاض وفقا لنتائج الدراسات التي نشرت في هذا الصدد.