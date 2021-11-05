حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية، كما أن كبرياءه الشديد يجعل المحبطبن به بعتقدون أنه شخصية مغرورة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع، وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا، وعليك بالتسامح والمرونة تجنبا للصدام وحفاظا على روح التعاون والتكامل مع الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.