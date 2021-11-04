التعليم تعلن مواعيد تدريب معلمي المدارس الخاصة والدولية والقومية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بتنظيم تدريب لمعلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية و معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إن تدريبات معلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية و معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية ستكون بقاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية.

مواعيد تدريب معلمي الرياضيات والعلوم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعلين الفني، مواعيد تدريب معلمي الرياضيات والعلوم وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 7 نوفمبر تدريب معلمي الرياضيات من الساعة واحدة ظهراً وحتي الساعة الرابعة عصراً.

- يوم الاثنين 8 نوفمبر تدريب معلمي العلوم من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الرابعة عصراً.

وزير التعليم يوافق على تدريب معلمي الصف الرابع بالمدارس الخاصة

ووافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب بجميع مدارس مصر.

التعليم: 127 ألفا و411 إجمالي الفرص التدريبية للمعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التدريب يأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، ومعلمي المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن إجمالي الفرص التدريبية لمعلمي المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات بلغ 127411 فرصة تدريبية.