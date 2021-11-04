تشميع 6 مراكز دروس خصوصية في حملة موسعة ببني سويف

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، 3 مراكز للدروس الخصوصية ومركزين للتدريب، لعدم حصولها على الترخيص اللازم، وذلك خلال عدة حملات شنتها الوحدة، في إطار حملاتها المكثفة على الأماكن المخالفة، خاصةً مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، لتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.

تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أماكن تجمع المواطنين بني سويف

واكد رئيس مدينة بني سويف إن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، مع تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أماكن تجمع المواطنين ، خاصة الأسواق والأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بإجراءات التباعد والوسائل والإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

تشميع المراكز المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها

وقال إن الحملات أسفرت، خلال أسبوع، عن غلق وتشميع عدد 3 مراكز للدروس الخصوصية وعدد 2 أكاديمية للكورسات، بالإضافة إلى مركز تدريب تنمية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ كافة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيرس كورونا، وتم تحرير محاضر بالوقعة وتم تشميع المراكز والأكاديميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف برئاسة أحمد دهشان، والدكتور محمد عاشور وكيل الإدارة التعليمية، ونواب رئيس المدينة ومدير الشئون القانونية بالوحدة ومسئول رخص المحلات.