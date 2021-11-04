تفاصيل لجنة اختبار الأصوات الجديدة بنقابة الموسيقيين

شارك الموسيقار محمد ضياء، في لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، التي تعقد كل ستة أشهر لقبول أو رفض المطربين الشباب الراغبين في الانضمام، لأخذ التصريح السنوي، الذي يمثل العضوية المنتسبة للنقابة.

أعضاء لجنة اختبار الأصوات الجديدة

تكونت اللجنة من الملحن سامي الحفناوي، والملحن هاني شنودة، بصحبة محمد ضياء من خارج أعضاء مجلس إدارة النقابة، بحضور المايسترو حمادة أبو اليزيد رئيس لجنة القيد بالنقابة، والدكتور علاء سلامة وكيل النقابة.

تقييم الأصوات الجديدة المُشاركة في لجنة الاختبار

وقال الموسيقار محمد ضياء، في بيانٍ له، إنّ هناك مجموعة من المطربين الصاعدين لديهم خامة جيدة تم قبولهم، وهناك مجموعة أخرى يحتاجون لمراجعة أنفسهم، والتدريب أكثر ليتحسن أداؤهم، وهناك مجموعة جرى رفضها لتدني مستواها عن الحد المقبول.

موعد إعلان نتيجة المُشاركين في لجنة الاختبار

وأضاف ضياء، أنه سيجري إعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة برئاسة النقيب هاني شاكر، واعتماد النتيجة.

تعرف على المُشاركين في لجنة الاختبار

وحضر أمس الأربعاء، مجموعة من المغنيين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي منهم: حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ.

تكريم محمد ضياء في مهرجان الموسيقى العربية

وعلى جانب آخر، كرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الموسيقار محمد ضياء خلال حفل افتتاح الدورة الثلاثين، الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مع مجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي.

وأعلن الموسيقار محمد ضياء، أنه سيبدأ غدا مهامه في لجنة المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، التي يشارك بها مجموعة من الأصوات المتميزة سيتم اختيار أفضلها واعطاؤه جائزة مادية كبرى تصل الى 150 ألف جنيه مصري.