«تعليم القاهرة» تصدر قرارات مهمة بشأن مدة الخبرة العلمية للمعلمين

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه وتعديلاته وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2011، أنه يتم حساب مدة الخبرة العلمية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة ومراعاة اتفاق طبيعة العمل التي تقررها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة من هذه السنوات علاوة بحد أقصى خمس علاوات وذلك خلافاً لما ذكر بالبند الرابع من الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2011 بحساب مدة الخبرة بحد أقصي خمس علاوات.

وشددت المديرية في مستند رسمي حصلت«الوطن» على نسخة منه، على قسم الماهيات والحسابات تنفيذ القرار كلًا فيما يخصه وصرف الفروق المستحقة مع مراعاة القواعد المالية الخاصة بالصرف بكل دقة، ويجب على جميع أقسام ووحدات المديرية والإدارات التعليمية تنفيذ القرار كلًا فيما يخصه مع مراعاة أحكام القانون ومراجعة الأسماء قبل التنفيذ، ويجب على قسم الملفات حفظ صورة من هذا القرار والتأشير بها في استمارة 134ع ح بملف خدمة كلا منهم.

تعرف على المستندات المطلوبة لاحتساب مدة الخبرة العلمية

وتابعت مديرية التربية والتعليم، أنه المستندات المطلوبة هي صورة من القرار رقم 38 الصادر بتاريخ1 نوفمبر والخاص بضم مدة خدمة قضيت بالعقد قبل العمل على معلم مساعد للمعلمين، وبيان بأسماء ضم المدة للمعلمين التي تم عرضها على مديرية التنظيم والإدارة، وستخرج من ملاحظات مديرية مديرية التنظيم والإدارة على محضر لجنة الموارد البشرية التي تم انعقادها.

وفي سياق منفصل، أكدت مديرة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافته إلى أنه تم تخصيص لجنة للصحة المدرسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس.