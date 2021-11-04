كيف تحصل على تمويل من بنك مصر لإقامة مشروعك؟

يكثف القطاع المصرفي في مصر تقديم كافة الامتيازات إلى المواطنين في محاولة لفتح مشروعات خاصة بعدما، أعلن البنك المركزي عن تنفيذ مبادرة مشروعك التي أعلنت عنها الحكومة بهدف مساعدة الشباب في فتح مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وقدمت الحكومة قروضا على عدد من السنوات بداية من عام حتى 7 سنوات وذلك بفائدة 5 % متناقصة وهو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن البنوك التي تشارك في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك مصر كالاتي:

تمويل المشروعات الصغيرة

الشركات حديثة التأسيس:

- أن يكون رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وإلى 3 ملايين جنيه لغير الصناعية.

الشركات القائمة:

- يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي تكون مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه وطبقا لاحتياجات كل عميل وبأسعار فائدة (5%) (عائد بسيط متناقص) للقطاع الصناعي والخدمي والزراعي طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

تمويل المشروعات المتوسطة:

الشركات حديثة التأسيس:

- أن يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية.

الشركات القائمة:

- يقوم البنك بتمويل الشركات المتوسطة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي تكون مبيعاتها من 50 مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه وطبقا لاحتياجات كل عميل.

تمويل متوسط وطويل الأجل:

- كما يقدم بنك مصر تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجال الصناعة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري وبعائد إقراض (10%) بغرض تمويل رأس المال العامل والآلات أو المعدات أو خطوط إنتاج جديدة.

بعائد إقراض (7%)

وأعلن بنك مصر عن تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري وبعائد إقراض (7%) بغرض تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط غنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات وبحد أقصى 40 مليون جنيه بشرط عدم الاستفادة من هذه المبادرة من بنك آخر.