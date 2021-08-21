بـ309 ملايين جنيه.. تمويل 1982 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك» بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ 1982 مشروعًا ضمن المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية «مشروعك» بقيمة قدرها 309 ملايين جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية يوليو الماضي.

توفير 5081 فرصة عمل ضمن «مشروعك»

وذكرت محافظ دمياط أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها تحت مظلة هذا المشروع بلغت 5081، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبنى وطرح المبادرات.

محاربة شبح البطالة

وأكدت «عوض» أن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد من فرص العمل في إطار هذا البرنامج لفتح مجالات جديدة أمام الشباب ومحاربة شبح البطالة، مشيرة إلى أنه تم توجيه كل الأجهزة المعنية بتقديم كل سُبل الدعم للمتقدمين والتيسير عليهم والعمل نحو تحقيق الهدف من هذا المشروع.

مستشفيات دمياط الأولى في مكافحة العدوى

وفي سياق منفصل، أعلنت المحافظ تحقيق مستشفيات دمياط المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم إجراءات مكافحة العدوى، وذلك وفقًا لما جاء ببيان الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، خلال الزيارة الإشرافية لمستشفيات المحافظة.

واحتل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، صدارة التقييم، يليه مركز القلب والجهاز الهضمي.