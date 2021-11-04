إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة في حملة استهدفت 55 منشأة بدمياط

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية ومراقب عام الأغذية بالمديرية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية في مختلف مراكز المحافظة، في إطار الحرص على وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك.

وقامت الحملة بالمرور على 55 منشأة، منها 25 منشأة تدار بدون ترخيص، وتشكل خطورة داهمة على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها، كما تم تحرير 60 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، وتم إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة، و50 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم سحب 160 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

فريق طبي متنقل لتطعيم جميع العاملين بمشروعات «حياة كريمة»

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بدمياط اليوم الخميس، إرسال فريق طبي متنقل لتطعيم جميع العاملين بمشروعات «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في عددد من القرى بمركز كفر سعد، بلقاح كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم التأكيد على اتُخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالفريق المتنقل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

رفع المناعة المجتمعية ضد جائحة كورونا

وشدد وكيل الوزارة على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، وسعي مديرية الصحة لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية ضد جائحة كورونا.

وناشد الدكتور إيهاب إبراهيم، مسؤول مراكز اللقاح، المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.