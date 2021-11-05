خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق وقرى بني سويف

قرر قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمراكز بني سويف وببا وناصر، يومي السبت والاثنين المقبلين، وكذلك فصل التيار عن عدد من الأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام سير الخدمة بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى رفع كفاءتها.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف

في مدينة بني سويف، من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء وهي مناطق: (مقبل، الجامعة، محكمة الاستئناف، السكة الحديد، ميدان حارث، مديرية الصحة)، وذلك يوم السبت المقبل 6 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمراكز ببا وناصر وبني سويف

كما قرر القطاع فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمراكز: (بني سويف، ناصر وببا) وذلك يومي السبت والاثنين المقبلين، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك القرى.

ومن المقرر فصل الخدمة يوم السبت المقبل عن قرى: (الحلابية، جزء من تزمنت الشرقية مركز بني سويف، طحا البيشة مركز ببا)، ويوم الاثنين عن قرى: (جزيرة أبوصالح، عزبة على حمودة بمركز ناصر).

كهرباء بني سويف يعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف، باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.