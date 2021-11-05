مصرع سائق وإصابة 4 في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 من مرافقيه في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 40 دائرة مركز أخميم بسوهاج، بسبب انفجار إطار السيارة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، والمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 40، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «شعبان.ا.م»، 36 سنة سائق، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من نجل عم قائد السيارة «عبد الله. ص. م»، 29 سنة، ويقيم بدائرة مركز أخميم، «محمد.ا.ت»، 27 سنة، «محمد.ق.ح»، 27 سنة، «زايد.س.س»، 22 سنة، نقاش، يقيمون بدائرة قسم أول سوهاج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثة والمصاب الرابع لمستشفى سوهاج الجامعي وباقي المصابين لمستشفي سوهاج العام، تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتيسير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.