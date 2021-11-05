تعيين 1104 شباب وصرف 105 آلاف جنيه منح رعاية اجتماعية بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1104 شباب، منهم 11 شابا من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شابا.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من أحمد جابر، مدير المديرية بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة، و482 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها وديا، وتحويل 6 شكاوى للقضاء، و13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

صرف منح رعاية اجتماعية

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 105 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4550 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير محضرين، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 14 عاملا.

التفتيش على منشآت وتحرير محاضر للمخالفين

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 107 منشآت، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 9 ندوات توعية، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 85 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.