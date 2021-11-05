رحلات السفاري بجنوب سيناء.. أم عسيرة وسيل جبران كنوز طبيعية بوادي ميعر

تمتلك محافظة جنوب سيناء العديد من الثروات الطبيعية التي تميزها عن باقي المحافظات، وهو ما استمرته شركات السياحة عبر رحلات السفاري لاكتشاف مناطق ووديان عامرة بالخيرات والثروات الطبيعية.

رحلات السفاري بجنوب سيناء

ومن بين الوجهات التي تقصدها رحلات السفاري بجنوب سيناء «وادي ميعر»، الذي يبعد عن مدينة طور سيناء العاصمة بنحو 30 كيلو متر فقط، ويعد الوادي من بين التجمعات القريبة من العاصمة طور سيناء.

مدرسة خشبية ومدارس خمس نجوم

وللوصول إلى «وادي ميعر»، تسلك الرحلات إحدى طريقين الأول بجوار قرية الوادي وهو ممهد، والثاني طريق مرصوف حديثا أنشأه جهاز تعمير سيناء بطول 25 كيلو متر بتكلفة 65 مليون جنيه، ويقطن الوادي 600 نسمة من قبيلة أولاد سعيد.

«الوطن»، رصدت مدرسة خشبية عمرها أكثر من 30 عاما، حيث كانت كل مدارس الوديان في سيناء عبارة عن أجنحة من الخشب، خلفها استراحة معلمين خشبية أيضا ومطبخ، وتضم خزانا للمياه بسعة 100 متر مكعب.

«جرير عيد»، من سكان الوادي يقول إن الرئيس السيسي حول الودي إلى مكان صالح للمعيشة خاصة بعد توصيل التيار الكهربائي، بالإضافة إلي توصيل المياه من الطور: «القيادة السياسية أنشأت مدارس تعليم أساسي خمس نجوم باستراحات للمعلمين لتعليم أبناءنا ومنعهم من التسرب من التعليم».

وأضاف أن المدرسة الخشبية تعتبر أثرا نظرا لقدمها: «تعلمنا فيها وسط ظروف صعبة» وقدم الشكر للقيادة السياسية التي تسعى إلى تحويل الوديان إلى أماكن حضارية مزودة بكل الخدمات.

«أم عشيرة وسيل جبران»

ويضيف الشيخ صلاح سالم شيخ قبيلة أولاد سعيد، أن وادي ميعر يضم كنوز كثيرة لا يعرفها سوي أهل المنطقة مطالبا باستقطار رحلات السفاري بجنوب سيناء للمنطقة، مشيرا إلى أن الأسر تخرج في رحلات يطلق عليها «المرح»، في مناطق قريبة من الوادي على مسافة 4 كيلو مترات للاستمتاع بجبال الرخام في منطقة أم عشيرة، التي تمتاز بوجود الرخام الخام.

ولفت إلى أن سيل جبران فهو منطقة تضم عيون مياه وشلالات مياه نقية صالحة للشرب، ومن اشهر المناطق في الوادي منطقة السيلات وهي منطقة لتجمع أشجار السياله والسدر وتقضي فيها الأسر لأوقاتا ممتعة ويطلق عليها اسم «الحمادة».

وطالب الشيخ بضرورة وضع الوادي علي خارطة السياحة خاصة أنه قريب من الطريق الدولي الجديد والطريق الساحلي ومزود بكل الخدمات.