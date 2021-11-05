الكشف الطبي على 1140 موطنا فى قافلة طبية بقنا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب شرق، التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية بأبودياب شرق

وأوضح محافظ قنا أن القافلة الطبية بأبودياب شرق، نجحت فى توقيع الكشف الطبي على عدد 1140 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع «351 حالة باطنة، 327 حالة رمد، 237 حالة طب أطفال، 117حالة جراحة، 64 حالة تنظيم الأسرة، 44 حالة أمراض نساء وتوليد»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 76حالة، وسونار لعدد 25 حالة، مشيرا إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬ندوتين حول الصحة الإنجابية

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 85 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .