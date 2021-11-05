ضبط 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية بالشرقية.. «ثبتوا صاحبها بالسلاح»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، من أحد الأشخاص أنه حال قيادته دراجته النارية بدائرة المركز، اعترض طريقه 3 مجهولين يستقلون دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، واستولوا منه على «دراجته النارية - هاتفه المحمول» ولاذوا بالهرب.

3 أشخاص وراء واقعة السرقة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم «بندقية خرطوش - فرد محليى – عدد من الطلقات النارية- دراجة نارية (مبلغ بسرقتها) المستخدمين في الواقعة - الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه).

مواجهة المتهمين بجريمتهم

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وعقب ذلك استعانوا بــ«4 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية» «سيئ النية»؛ للتوسط في بيع الدراجة النارية مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، الذين قاموا بدورهم بتوصيلهم «لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية» «سيئ النية»؛ لشراء الدراجة مقابل مبلغ مالي قاموا باقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبالكشف عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تبين أنها مُبلغ بسرقتها من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية» حال توقفها أمام منزله.