ضبط عاملين بتهمة هتك عرض فتاة قاصر في كرداسة

تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغًا من فتاة قاصر، اتهمت فيه عاملين باستدراجها لشقة أحدهما، والتعدي عليها جنسيًا، وهتك عرضها بالقوة.

بائع فول وعامل دواجن

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وتم الاعتداء عليها من بائع فول، يبلغ من العمر 23 عامًا، وآخر صاحب محل دواجن يبلغ من العمر 24 عامًا.

وتمكنت قوات الأمن، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة ولكن برضا الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.