ضبط سيدة نصبت على مواطني سوهاج في 1.5 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط إحدى السيدات بسوهاج؛ لاستيلائها على نحو 1.5 مليون جنيه من المواطنين؛ بزعم توظيفها واستثمارها.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «5 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج»، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم، وتلقي مبالغ مالية منهم؛ بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

ضبط سيدة متهمة بالنصب على المواطنين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام «إحدى السيدات – مقيمة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج»، بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنها من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، بلغت «مليون وأربعمائة وخمسين ألف جنيه»، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد.

كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ؛ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.