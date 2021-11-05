ضبط شخص يتاجر في العملة بالمنيا.. حجم تعاملاته بلغ 2.5 مليون جنيه

أكدت أجهزة وزارة الداخلية، مواصلة جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم دائرة مركز شرطة ملوي، وشقيقه الذي يتواجد حاليًا بإحدى الدول بالخارج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

شقيقان يتاجران في الحملة بالمخالفة للقانون

ويأتي دور المتهم الثاني في تجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقي تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 2٫5 مليون جنيه.