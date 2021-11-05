11 ميزة لتطبيق لقاح كورونا في مصر: مجاني وميغنيش عن الشهادة الورقية

أطلقت وزارة الصحة، خلال الأيام القليلة الماضية تطبيق لقاح كورونا في مصر، وذلك من أجل معرفة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا خلال الفترة السابقة والذين لم يتلقوا لقاح كورونا، وعقب توافر التطبيق عبر «منصة جوجل بلاي» تساءل المواطنين عن مميزات تطبيق لقاح كورونا في مصر.

10 مميزات لتطبيق لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عن مميزات تطبيق لقاح كورونا في مصر، وذلك تشجيعا للمواطنين من أجل تحميل التطبيق جواز السفر الصحي، موضحة أنَّ هناك عدة مزايا يحصل عليها الأشخاص الذين يحملون تطبيق على هواتفهم وتتمثل هذه المزايا في:

1- التطبيق يمكن لأي شخص حصل على لقاح كورونا أن يحمله من «جوجل بلاي».

2- يمكن لأفراد الأسرة جميعًا أن يسجلوا بياناتهم من على التطبيق، ولكن لكل شخص بياناته الخاصة.

3- في حالة فقدان الهاتف أو حذف التطبيق يمكن تحميله مرة أخرى بنفس البيانات التي تم التسجيل بها لأول مرة.

4- التطبيق يمكن استخدامه بجانب الشهادة الورقية.

5- يستخدم في الدخول للمنشآت الداخلية، وكذلك يستخدم عند السفر.

6- يشمل رقم القومي الخاص بالشخص بجانب رقم طلب لقاح كورونا.

7- يحتوي على بي آر كود لاستخدامه عند السفر.

8- التطبيق مجاني لاستخدامه في قضاء المصالح الداخلية في مصر.

9- التطبيق يمكن استخدامه لتسهيل حركة السفر على المواطنين الراغبين في السفر.

10- التطبيق متاح لهواتف المحمول بنظام الآندوريد والأيفوم.

11- التطبيق متعرف به من قبل العديد من الدول وأبرزها دول الاتحاد الأوروبي.

الصحة تحذر المواطنين من الاستغناء عن الشهادة الورقية

وأشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة الالتزام بالشهادة الورقية بجانب التطبيق فكلاهما يمكن استخدامه من أجل لإثبات أن هؤلاء تلقوا لقاح كورونا، مبينة أنَّ هناك بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون الهواتف الذكية يمكنهم استعمال الشهادات الورقية بدلًا من التطبيق الإلكتروني.