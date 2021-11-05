افتح حساب في بنك CIB بعائد 3% شهريا.. بصورة البطاقة فقط

تظل المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري، محط اهتمام المواطنين، حيث يبحث الأشخاص عن الأوعية الادخارية بهدف ادخار الفوائض المالية لديهم، والحصول في نفس الوقت على عائد مادي كبير من هذه الأوعية، ويأتي الحساب البنكي الأكثر انتشارا بين المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، لما تتميز به من عوائد مجزية وأمان وسهولة التعامل في السحب والإيداع.

حساب «بداية» من البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB حساب التوفير الجديد «بداية» بالعملة المحلية والذي تم إطلاقه حديثاً، بين المنتجات المصرفية الأخرى التي يقدمها البنك لعملائه، وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل فتح هذا الحساب كالتالي:

- فتح الحساب

لا يتطلب فتح الحساب أي أوراق أو مستندات أو شهادات أو إثبات للدخل أو حد أدنى لرصيد الحساب، حيث أنه يمكن فتح الحساب بصورة البطاقة الشخصية فقط.

- رسوم فتح الحساب

ليس هناك أي رسوم مطلوبة لفتح حساب «بداية» فهناك إعفاء من رسوم فتح الحساب.

- العائد على الحساب

يتميز هذا الحساب بعائد شهري ثابت بنسبة 3% وحد أدنى 1 جنيه.

حدود معاملات الخصم ورصيد حساب الحدود الشهرية لمعاملات الخصم على الحساب تبلغ 100 ألف جنيه، وبالنسبة للحدود اليومية لمعاملات الخصم على الحساب تبلغ 30 ألف جنيه.

- رصيد فتح الحساب

لا يتطلب فتح الحساب أن تقوم بإيداع رصيد لتفعيل الحساب، ولا يوجد حد أدنى للرصيد

- الاشتراك الشهري

اشتراك شهري 5 جنيهات فقط

- رسوم المعاملات داخل الفرع 100 جنيه لكل زيادة

- بطاقة الخصم المباشر مجاناً

ويتم احتساب 100 جنيه من الحساب عن بعض المعاملات التي تتم داخل الفروع (مثل السحوبات والإيداعات النقدية، التحويلات الداخلية والخارجية، تسديد مديونية البطاقة الائتمانية)، بغض النظر عن مبلغ المعاملة.