اعرف هتدفع كام لو هتفتح حساب بنكي؟.. مهلة «المجاني» تنتهي غدا

أتاح عدد من البنوك العاملة في السوق المصري إمكانية فتح حساب مجاني للأفراد دون أي مصروفات إدارية وبشكل مجاني، دعما لمنظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري، احتفالا باليوم العالمي للادخار، والتي بدأت في 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر لها أن تنتهي غداً الأحد الموافق 31 أكتوبر، ومن أبرز البنوك المشاركة في المبادرة الأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وإتش إس بي سي، والقاهرة، وQNB، وبنك مصر، وميد بنك، والأهلي الكويتي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» مصاريف فتح حساب بنكي في عدد من البنوك، بعد انتهاء المهلة المجانية التي طرحها البنك المركزي، على رأسها بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، وفقا لسياسة البنوك المعلنة، خلال التقرير التالي:

مصاريف فتح حساب في البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي هو ألف جنيه، ومصاريف فتح الحساب لن تزيد على 84 جنيهًا، ومصاريف كارت الخصم المباشر نحو 50 جنيهًا، أما مصاريف دورية كشف الحساب، فتبلغ 60 جنيهًا موزعة بين 30 جنيهًا كشف حساب و30 جنيهًا مصاريف خدمة حساب.

مصاريف فتح حساب في بنك مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك يبلغ نحو 1500 جنيه، ومصاريف فتح الحساب 30 جنيهًا، أما مصاريف كارت الخصم المباشر 30 جنيهًا، وأخيرًا مصاريف دورية كشف الحساب نحو 55 جنيهًا كل 3 أشهر.

مصاريف فتح حساب في بنك القاهرة

الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك القاهرة، يبلغ نحو 1000 جنيه، ومصاريف فتح الحساب نحو 40 جنيهًا، ومصاريف كارت الخصم المباشر 40 جنيهًا، أما مصاريف دورية كشف الحساب 55 جنيهًا كل ثلاثة أشهر.

وكان البنك المركزي حدد 6 فعاليات على مدار العام أمام البنوك ضمن مبادرة الشمول المالي، تتضمن احتفالية اليوم العالمي للمرأة من يوم 8 إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر.