حكاية ساعتين من المتعة الحرام بين شقيقتين وشاب.. انتهت بمصرع إحداهما

«أنا وأختي كنا في علاقة مع شاب، وقبل ما نمشي من الشقة رفض يدفع الأجرة، وأختي دخلت البلكونة وقالت له هرمي نفسي من هنا وهي بتزعق فجأة وقعت على الأرض من الدور السادس وماتت».. بتلك الكلمات كشفت إحدى السيدات، أسباب مصرع شقيقتها في محضر الشرطة، مؤكدة أنها كانت هي وشقيقتها داخل شقة شاب في مدينة نصر، وأقامتا معه علاقة غير شرعية، وعندما حاولتا الانصراف امتنع الأخير عن دفع الأجرة عندها هددت إحداهما بالانتحار ولفظت أنفاسها الأخيرة عندما اختل توازنها وسقطت على الأرض.

علاقة بدأت بصورة على انستجرام

وقالت سيدة مدينة نصر، خلال جلسة تحقيق جديدة، أمام النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز بأجر، إنها تعرفت على شاب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعندما عرض عليها إقامة علاقة غير شرعية، اتفقت معه على الأجرة وأخبرته أنها ستحضر إليه بصحبة شقيقتها، وذهبت إليه في الموعد المحدد بينهما إلى شقته وقضت معه بصحبة شقيقتها نحو ساعتين وجمعت علاقة حميمية وأنها وشقيقتها فوجئتا بأن الشاب يرفض دفع الأجرة فحدثت بينهم مشادة كلامية لم تتطور إلى التشابك بالأيدي.

وأضافت سيدة مدينة نصر، أن شقيقتها ارتدت ملابسها وظلت تصرخ في الشاب ليدفع الأجرة، لكنها ظل متمسكًا بموقفه بالرفض، وكان واقفًا داخل صالة منزله وقت أن دخلت شقيقتها «البلكونة»، وقالت له: «لو ما طلعتش الفلوس هرمي نفسي من هنا وأعمل لك جريمة»، وخلال حديثها اختل توازنها وسقطت على الأرض وماتت في الحال، وعندما شاهد الشاب الحادث فر هاربًا من الشقة.

تهشم رأس الأخت

وأشارت الفتاة، إلى أنها أبلغت الشرطة فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر في القاهرة إلى مكان الحادث، وتبين أن أن الفتاة عبارة عن جثة هامدة، ورأسها متهشم، وبعدها قررت النيابة انتداب الشرطة لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وقررت حبس شقيقة الفتاة بتهمة الدعارة وجدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.