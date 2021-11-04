الكشف على 1250 مريضا ضمن قافلة جامعة طنطا بالوادي الجديد

واصلت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا، أعمالها على مدار يومين، في محافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفحصت القافلة 1250 مريضا.

ووصل أعضاء القافلة الطبية أمس، وبدأت صباح اليوم فى استقبال المرضى بمستشفى وحدة طب الأسرة بقرية بولاق بالخارجة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

و أشاد الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أهالي قرية بولاق، موضحًا أن القافلة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، فى إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن جامعة طنطا لا تدخر جهداً في خدمة أبناء الوطن، ولايقتصر دورها في المحيط الجغرافي لها فقط، بل ممتد في جميع المحافظات، وآخرها محافظة مطروح فضلا عن تنظيم قافلة طبية لأهالينا في سيوة، والكشف على المرضى وتوفير لهم العلاج.

القافلة تضم 15 تخصصا

وأوضح أن القافلة الطبية تضم 15 تخصصا و29 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء وإجراء الجراحات بالمجان لأبناء الوادي الجديد في تخصصات «الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير».

إجراء العمليات الجراحية غدا

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية طب جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سيتم غدًا إجراء حالات التدخلات الجراحية فى تخصصات الأطفال والانف والأذن والحنجرة والأسنان بقرية المنيرة بالخارجة.