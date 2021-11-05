تعرف على مواعيد استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي.. بداية من الأحد

يتسلم طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من الأحد المقبل، أولى دفعات التابلت المدرسي، حيث قسَّمت وزارة التربية والتعليم عملية استلام التابلت لطلاب أولى ثانوى على دفعات موزعة على عدد المحافظات على مستوى الجمهورية.

بدءًا من الأحد.. الخريطة الزمنية لمواعيد استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي

ويتسلم صباح الأحد طلاب الصف الأول الثانوي لمحافظات مطروح والدقهلية بإجمالي 53.934 ألف جهاز، فيما يحصل طلاب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة على 39 ألف جهاز و793 وذلك يوم الإثنين، فيما يحصل طلاب والأقصر وأسوان يوم الثلاثاء على قرابة الـ39 ألف جهاز، في الوقت الذي يحصل فيه طلاب محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس على الأجهزة الأربعاء المقبل، حيث يتسلمون قرابة الـ40 ألف جهاز لوحي.

«التعليم» تعلن موعد بدء تشغيل مصنع التابلت المصري

وقبل أيام، أعلن أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي، اتخاذ الوزارة خطوات جدية رسمية في تصنيع التابلت في مصر حيث يبدأ التصنيع في يناير 2022، بمكونات 40% محلية الصنع، على أن تزيد المكونات المحلية لـ60% في منتصف 2022، مطالبًا الطلاب بسرعة الانتهاء من دفع قسط التأمين على التابلت، وتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت حتى لا تتعطل العملية التعليمية للطلاب.

وبحسب مصادر بالتربية والتعليم تحدثت لـ«الوطن» في وقت سابق، فإنه سيتم تفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب وسيتم تحميل عليها البرامج التعليمية عليها والنسخ الإلكترونية للمناهج

وسينطلق امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، في 15 يناير المقبل، على أن ينتهي في 5 فبراير، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في اليوم ذاته، ويعود الفصل الدراسي الثاني للاستنئاف في 17 فبراير ليستمر حتى يونيو 2022.