توقعات الأبراج لمباراة القمة وفق حظوظ اللاعبين: «أبوجبل» متوتر و«شريف» مشوش

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وهو اللقاء الذي عادة ما تكثر التكهنات حوله، ويسعى الجميع لتوقع نتيجته، بل إن بعض المحلات تعلن عن جوائز لمن يتوقع النتيجة الصحيحة، وهو الأمر الذي لم يغب عن خبراء الأبراج، الذين يدلون بدلوهم في توقع النتيجة.

الدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام، كشفت عن توقعاتها للفائز بالمبارة، إذ قالت لـ«الوطن» إن لاعبي نادي الزمالك لديها حظ أكثر من لاعبي النادي الأهلي في تلك المباراة، ويمكن أن يكون هذا مؤشرا على فوز نادي الزمالك اليوم.

توقع خبيرة الأبراج لم تغب عنه الأرقام وعلم الفلك والأبراج، إذ اعتمدت في توقعاتها على أبراج اللاعبين لكلا الفريقين، وحظوظهما الفلكية اليوم، وذلك من خلال التشكيل المتوقع للفريقين، وهو ما تفصله الخبيرة كالتالي:

نجوم النادي الأهلي

علي لطفي، حارس الأهلي، من مواليد 14 أكتوبر 1989 (برج الميزان)، قد يكون تركيزه أقل من المعتاد، لذلك ينبغي عليه مضاعفة تركيزه حتى لا يتسبب في خسائر لفريقه.

عمرو السولية لاعب خط وسط، من مواليد 2 أبريل 1989 (برج الحمل)، لديه فرصة لتحقيق مكاسب خلال المباراة، بالإضافة إلى قدرته على التخطيط أثناء المباراة ويزيد هذا من قدرته على إحراز الأهداف.

أيمن أشرف مدافع، مواليد 9 أبريل 1991، (برج الحمل) لدية حسن التصرف على أرضية الملعب بالإضافة إلى قدرته على التخطيط الجيد خلال المباراة.

محمد شريف، مهاجم، 4 فبراير 1996 (برج الدلو)، قد لا يكون في أفضل حالاته أثناء المباراة، بالإضافة إلى شعوره ببعض حالات التشويش والعصبية أثناء المباراة.

بيرسي تاو، مهاجم، 13 مايو (برج الثور) قد يكون مشوشا ومشتتا، كما أنه عرض للوقوع في الأخطاء.

نجوم نادي الزمالك

محمود أبو جبل، حارس، 29 يناير، (برج الدلو) قد لا يكون في أفضل حالاته، كما أنه يميل للتوتر وعدم التركيز.

محمد عبد الشافي، 1 يوليو (برج السرطان) من الذين يحالفهم الحظ الجيد، وتكون لديه فرصة كبيرة في إحراز الأهداف.

طارق حامد، 24 أكتوبر 1988 (برج العقرب) يكون لديه سيطرة كاملة على المباراة، بجانب الحظ الجيد وإمكانية إحراز الأهداف.