تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق جنوب سيناء

انخفضت أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة في أسواق مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بعد توافر المنتجات بكثرة لا سيما أن موسم الشتاء يعد من المواسم الزراعية التي تنخفض فيها الأسعار.

قال أحمد السيد تاجر خضار بطور سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سيارات الخضروات والفاكهة تأتي بصفة يومية من الأسواق المجاورة وبالتحديد سوق العبور»، موضحًا «أصبحت السيارات لا تنتظر كثيرا في النفق بعد افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2»

وتابع: «الإقبال على الشراء يكون صباح الجمعة والسبت وباقي الأيام تزداد المبيعات بعد خروج الموظفين من العمل».

أضاف أن اشهر الفواكه في موسم الشتاء هي البرتقال واليوسفي والكلمنتينة وهي نوع من أنواع البرتقال مطعم بين اليوسفي والبرتقال وتاتي من محافظة شمال سيناء.

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة جنوب سيناء.

أسعار الخضروات:

كيلو الطماطم 5 جنيهات.

كيلو وربع فلفل شطة أو بارد 10 جنيهات.

كيلو الليمون من 13 إلى 15 جنيها.

كيلو ونص خيار 10 جنيهات.

كيلو وربع كوسة 10 جنيهات.

كيلو الباذنجان 5 جنيهات.

كيلو بطاطس 8 جنيهات.

الكرنب 10 جنيهات.

كيلو فاصوليا خضراء 10 جنيهات.

كيلو وربع جزر 10 جنيهات.

كيلو ونص بطاطس 10 جنيهات.

كيلو البصل 5 جنيهات.

كيلو بطاطا 5 جنيهات.

اسعارالفاكهة:

كيلو البرتقال 10 جنيهات.

كيلو الموز 10 جنيهات.

كيلو بلح 10 جنيهات.

كيلو تفاح سكري 15 جنيها.

كيلو رطب 15 جنيها.

كيلو بلح 10 جنيهات.

كيلو جوافة 10 جنيهات.

كيلو كاكا 15 جنيها.

كيلو القشطة 35 جنيها.

كيلو كنتالوب 12 جنيها.

كيلو وربع رمان 10 جنيهات.

كيلو كلمنتينا 10 جنيهات.

كيلو مانجو كيت 27 جنيها.

كيلو برقوق 35 جنيها.

كيلو الكيوي 50 جنيها.