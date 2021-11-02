منح دراسية بجامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة ساويرس.. الشروط والتقديم

أعلن الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، عن عقد لقاء تعريفي بالمنح الدراسية لجامعة شيكاغو الممولة بالكامل من مؤسسة «ساويرس»، بالشراكة مع جامعة الإسكندرية، يحاضر خلال اللقاء الدكتورة دينا راشد منسق العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو، ويدير اللقاء الدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية ومنسق العلاقات الخارجية بالكلية.

وحصلت «الوطن»، على تقرير من جامعة الإسكندرية يضم معايير تقييم طلاب جامعة الإسكندرية وطرق التقديم في منح دراسية بجامعة شيكاغو الأمريكية لطلاب سياسة واقتصاد، وذلك قبل انطلاق الفعالية التعريفية المقررة غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالطابق الأول بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية.

معايير القبول في منح شيكاغو

- تخصص في الاقتصاد أو العلوم السياسية.

- أن يكون طالبًا في السنة الثانية أو الثالثة في جامعة الإسكندرية بدرجة لا تقل عن مجموع درجات «جيد جدًا» في السنوات الأكاديمية السابقة.

- الحصول على مجموع 104 في اختبار TOEFL (مع 4 درجات فرعية من 26 لكل منهما) أو 7 في اختبار IELTS ، مع درجات فرعية من 7 لكل منهما.

- أن يكون الطالب نشطًا ويشارك في الأنشطة اللامنهجية.

التقديم في منح الجامعة الأمريكية

- قم بتنزيل التطبيق من: http://studyabroad.uchicago.edu/discover-our-programs/partner-programs

- احصل على رسالتين توصية من أساتذة الجامعة.

- احصل على السجلات الأكاديمية الرسمية «النصوص الرسمية مع الترجمات إذا كان ضروري، نتائج الفحص ذات الصلة».

- السيرة الذاتية «معلومات أساسية عن تعليمك السابق،

بما في ذلك قائمة الدورات التي تأخذها أثناء تقديمك

التطبيق ولكنك لم تحصل على درجة بعد»

- تقديم الطلبات للدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية

عنوان التقديم لمنح شيكاغو

قسم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

البريد الإلكتروني: mmdhmansour@gmail.com

mamdouh.mansour@esps.alexu.edu.eg

آخر موعد للتقديم هو 3 مارس 2022.