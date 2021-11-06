تعرف على شروط الحصول على قرض بدون فوائد والأوراق المطلوبة

في ظل ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، يفكر الكثيرون في الاقتراض من البنوك، ولكن يعيقهم عن ذلك الفوائد المرتفعة التي تضعها العديد من البنوك، لذا قدم بنك ناصر تيسيرات مختلفة للعملاء، ومنها قروض من أجل الزواج، العلاج، الحالات الطارئة والمساعدة في ظل صعوبة المعيشة، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التمويلات الاجتماعية من خلال القرض الحسن، كأحد خدمات التكافل بدون عائد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض بدون فوائد مقدم من بنك ناصر.

قرض بدون فوائد

ويمنح بنك ناصر القروض الاجتماعية للمواطنين بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصروفات إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.

يمنح القرض لأصحاب الرواتب، أصحاب المعاشات، ورثة المعاشات.

شروط الحصول قرض بدون فوائد من بنك ناصر

يشترط في حال الاقتراض بضمان الراتب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات، مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما، وفي حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك.

إجراءات الحصول القرض والأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن «سارية».

ـ الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ تقديم بيان مفردات (مرتب، معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

ـ تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن سبع سنوات» إذا كان اقتراضه لغرض الزواج.

ـ إذا كان القرض بغرض العلاج، يشترط تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ـ إذا كان القرض للحالات الملحة، الطارئة، يشترط تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.