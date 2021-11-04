اجتماع «التعليم» اليوم يناقش مطالب طلاب «ستيم»: عاوزين مدرسين وإقامة

طالب عدد من طلاب ستيم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير عدد كافٍ من المعلمين في جميع المواد الدراسية، كي تتاح لهم فرصة التدريب على الأنشطة التعليمية المختلفة، وتنفيذ المشروعات التي يتم تكليفهم بها كل أسبوعين، وذلك قبل اجتماع عدد من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم»، مع وزارة التربية والتعليم.

طلاب ستيم يطلبون مدرسين خبرة

فاطمة سمير، الطالبة في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج، قالت إنّ مدارس STEM تقبل صفوة الطلاب، ما يتطلب توفير عدد كافٍ لـ طلاب ستيم من المعلمين، لديهم خبرة في عملية التدريس، موضحة أنّ المدرسة بها عجز في غالبية المعلمين، كما يجب تخصيص مبنى منفصل للإقامة عن المبنى الخاص بالمدرسة.

وأضافت فاطمة لـ«الوطن»: «إحنا بندرس لغة عربية وأجنبية وميكانيكا وأحياء، وكل المواد دي محتاجة مدرسين»، مؤكدة ضرورة توفير تدريبات مكثفة للطلاب للتعامل مع الأجهزة الحديثة في المعامل وإبتكار مشروعات تخدم المجتمع.

«يوستينا» تطالب بهيكل إداري كامل للمدرسة

من جانبها، أكدت الطالب يوستينا عيد في الصف الثاني الثانوي، أهمية توفير هيكل إداري كامل للمدرسة من معلمين ووكلاء، حتى يتثنى لـ طلاب ستيم الاستفادة من خبرتهم العملية والتدريب على مختلف الأنشطة، موضحة أنّ المدرسة بها مجموعة من المعامل يجب على الطلاب الاستفادة منها، إلا أنّ نقص المعلمين يحول دون ذلك.

وأضافت طالبة أخرى - طلبت عدم ذكر اسمها -، أنّ طلاب المدرسة طالبوا بعدم نقل مدير المدرسة، خاصة بعد صور قرارات بتغيير مديري مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، متابعة لـ«الوطن»، أنّ الطالب اعتادوا على المدير الحالي، لأنه يهتم بتوفير تدريبات عملية للطلاب ويحرص على إثراء العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب: «المدرسة بها عدد كافٍ من المعلمين، إلا أنّ تغيير مدير المدرسة هو السبب الرئيسي في ظهور مطالب الطلاب بإيقاف قرار التغيير».

عليوة: الوزارة توفر معلمين في كل المواد الدراسية

وفي سياق متصل، رد عبدالرحمن عليوة، مدير مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظتي أسيوط والمنيا، قائلا إنّه جار التعامل مع مطالب الطلاب على قدمٍ وساق لتنفيذها، موضحا أنّ الوزارة ألغت قرار تغيير مديري المدارس تلبية لرغبة الطلاب: «غالبية مشكلات مدارس ستيم في سوهاج والمنيا، إن مفيش مبنى منفصل للإقامة عن مبنى التعليم وفي عجز في المعلمين، وده اللي بدأت الوزارة توفره».

وأضاف عليوة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة بدأت توفير عدد من المعلمين في مختلف المواد الدراسية، مبررا عجز المعلمين لتأخر إعلان وزارة التربية والتعليم عن وظائف في مدارس ستيم، كما أنّ إجراءات التعيين تحتاج إلى وقت طويل لإجراء اختبارات القبول.

وأوضح أنّه جارٍ التنسيق مع المحافظة لتوفير مبنى للإقامة منفصل عن مبنى المدرسة بحلول العام المقبل تلبية لرغبات طلاب ستيم، موضحا أنّ مدارس المتوفيق للعلوم والتكنولوجيا في محافظة سوهاج والمنيا، «عادية» وجرى تحويلها إلى مدارس للمتفوقين.

اجتماع مهم مع مدارس المتفوقين اليوم

وفي سياق منفصل، كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم والدكتورة رانده شاهين، رئيس قطاع التعليم، مع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لبحث مطالب الطلاب.