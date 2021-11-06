لو بطاقة التموين توقفت.. كيف تستعلم عن السبب من «دعم مصر الرقمية»؟

في كثير من الأحيان، تتعرض البطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين للتوقف عن الصرف، فعندما يتوجه المواطن للتاجر التابع له لصرف حصته الشهرية من التموين، يتفاجأ بأن البطاقة توقفت عن الصرف، ما يجعله يبدأ في البحث عن السبب الخاص بذلك، حتى يتمكن من حل المشكلة التي تعيقه عن صرف حصته الشهرية، سواء كان ذلك السبب عدم توافقه للشروط أو تعرض البطاقة للتلف.

ويقدم موقع دعم مصر الرقمية الكثير من الخدمات التموينية للموطانين، والتي يمكن إجراؤها إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين. وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن حالة صرف البطاقة إلكترونيا عبر بوابة دعم مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن سبب توقف صرف البطاقة التموينية عبر بوابة دعم مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن حالة صرف البطاقة التموينية الخاصة به، أو الاستعلام عن السبب في حال توقفها، بالدخول عبر بوابة دعم مصر الرقمية من هنــــــــــــــا.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك باختيار «خدمات تموينية للمواطنين»، ثم يقوم باختيار «استعلام عن صرف البطاقة».

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن الراغب في الاستعلام عن حالة صرف البطاقة التموينية.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على «التالي».

- تظهر بعد ذلك أمام المواطن البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية خاصته، والتي تتضمن «الاسم، عدد المستفيدين، المحافظة، مكتب التموين التابع له المواطن».

- وتظهر أيضا حالة صرف البطاقة التموينية المراد الاستعلام عنها، سواء كانت متاحة للصرف أو إذا تم توقفها.

- وفي حالة إذا كان تم إيقاف البطاقة التموينية لعدم توافق شروط صرف الحصة التموينية على صاحب البطاقة، يتم ذكر السبب الخاص بذلك.

- وفي حالة إذا كانت البطاقة سارية، ولم يتم إيقافها من جانب مكتب التموين، يكون الخطأ هنا في البطاقة التموينية ذاتها بتعرضها للتلف، ما يستدعي أن يقوم المواطن بإصدار بدل تالف منها.