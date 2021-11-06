حبس متهمين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل مهجور بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز ههيا في محافظة الشرقية، بحبس متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل قديم بقرية العواسجة التابعة لدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شخصان يترددان على منزل مهجور ليلًا

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز شرطة ههيا، بتردد شخصين غير مقيمين بقرية العواسجة بالتردد عليها والدخول لمنزل قديم، وأحيانًا في ساعات متأخرة من الليل ومعهما معدات حفر وشنط.

الأمن يداهم المكان ويعثر علي حفرة ويضبط المتهمين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للتحري عن صحة المعلومات، وتبين صحتها، وداهمت قوة أمنية لمكان البلاغ وعُثر على شخصين من خارج القرية، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر مقيم بمحافظة الشرقية، داخل المنزل وبحوزتهما أدوات الحفر، وتلاحظ وجود حفرة عميقة.

اعترافات المتهين

وبمواجهة المتهمين، اعترفا أنهما حضرا للحفر والتنقيب عن الآثار للبحث عن قطع أثرية بعدما أوهمهما بعض الأشخاص أنها مدفونة أسفل المنزل القديم، ووجود مقبرة كبيرة بها متعلقات وذهب لأحد الملوك الفراعنة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بوضع حراسة مشددة علي المكان واستدعاء خبراء من هيئة الآثار لكشف حقيقة وجود قطع أثرية أسفل المنزل القديم من عدمه، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.