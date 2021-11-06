تحرير 44 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، ومتابعة التزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 27 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في فارسكور

وأسفرت الحملة عن تغريم 27 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 1350 جنيها، وتم إعدام فوري لـ10 شيش، ومصادرة 15 كرسيا ومنضدتين، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، برئاسة توكل نعيم، حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بمدينة الزرقا، ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

تحرير 17 محضرا في كفر البطيخ

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة أحمد عبدالعظيم، حملة ليلية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما أسفر عن ضبط ومصادرة 8 شيش و5 كراس، وتحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون والتعليمات.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين.