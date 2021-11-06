«نداء مصر»: 4 ملايين توك توك مأساة تقضي على هوية وحضارة مصر

قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن التوك توك أصبح ظاهرة وواقع مؤسف في شوارع مصر وانتشر بشكل كبير في المناطق العشوائية، ولم تعد مشكلته في انتشار جرائم وحوادث السرقة والخطف في المجتمع فقط، بل أصبح وسيلة آمنة لكثير من المجرمين لارتكاب جرائمهم، مضيفًا: «لا أحد يستطيع أن يسجل نمره التوك توك أو حتى يميزه عن غيره».

4 ملايين توك توك تقضي على الحرفيين

وأضاف «زيدان»، في بيان، اليوم السبت، أنّ المشكلة الحقيقية وراء التوك توك، تكمن في ضياع أكثر من حرفة وتعرضها للاندثار نتيجة اتجاه الشباب ممن لم ينالوا حظهم من التعليم إلى تلك الوسيلة لجلب الرزق ولم يعد هناك اهتمام أو تجاه كثير من الحرف التي كانت هي الوجهة الرئيسية للعمل إن ضاعت فرص التعليم، متابعًا: «أين حرفة زخرفة الخشب والنحاس والمشغولات اليدوية وصناعة السبح والأختام وغيرها، أين تلك الحرف البسيطة التي شكلت الإنسان المصري، التي تعبر عن هويته وحفظها من الاختلاط مع الهويات والثقافات الأخرى، والتي كانت في وقت من الأوقات ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية؟ هل تنازلنا عن كل ذلك مقابل التوكتوك؟ هل نستسلم ونرضى بأن يكون لدينا 4 ملايين توك توك تمحي 4 ملايين حرفي؟».

التوك توك كارثة تهدد الحضارة المصرية

وطالب رئيس حزب نداء مصر، بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة، التي قد تكون كارثة في وقت ليس بالبعيد حال إهمالها، ومن الممكن أن تقضي على روح وهوية وحضارة مصر، قائبلًا: «ليس من المقبول أبدا أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة التي تغطي على المظهر الحضاري الذي يسعى ويحارب من أجله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قام بطفرة عمرانية لا يمكن لأحد أن ينكرها لبناء جمهورية جديدة وحضارية يفتخر بها كل مواطن على أرض مصر».