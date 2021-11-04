استشاري سلامة مرورية: 2 مليون توك توك في مصر و«12% منها فقط مرخصة»

قال اللواء أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية، إن التعديل الأخير لقانون المرور مواكب للتطورات، موضحًا أن هناك طلب على الاسكوتر والمركبات الخفيفة من قبل الشباب صغير السن، وبالتالي كان لا بد للقانون أن يقنن هذا الأمر، لذلك فإنه جرى استحداث رخصة قيادة للمركبات الآلية الخفيفة أقل من 50 سم مكعب سعة لترية للمحرك.

التوك توك ينتمي إلى شريحة أخرى

وأضاف الضبع خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «المركبات الآلية مثل الاسكوتر والدراجات الخفيفة وبعض العجل الهوائي الذي يعمل بمحرك، لكن التوك توك ينتمي إلى شريحة أخرى تصدى لها القانون منذ عام 2008».

بداية ظهور التوك توك في مصر عام 1995

وتابع استشاري السلامة المرورية، أن التوك توك بدأ يظهر في مصر منذ عام 1995م ولم يكن قانون المرور يسمح بترخيصه، واستمر بهذا الشكل حتى عام 2008، لكنه منح بعض الصلاحيات للمحافظين ووفقا للاحتياجات بتحديد عدد مركبات التوك توك التي يسمح بترخيصها وألوانها وخطوط السير وتعريفة الركوبة الخاصة بها.

وأردف أيمن الضبع: «مصر بها ما لا يقل عن مليوني توك توك، حصل منهم 275 ألف توك توك على تراخيص بما يقدر بنحو 12%، وهذا الأمر مسألة مجتمعية هامة جدا لا يجب أن تتصدى له قوات الشرطة بمفردها، وبالتالي فإن الدولة المصرية بدأت بالتصدي لهذه المسألة بعدة إجراءات، أولها جعل ترخيص التوك توك من المنبع والمصدر والإنتاج وحظر استيراد تكاتك كاملة ولن يتم ترخيص مصانع جديدة، لتقليل إنتاجه في مصر».