الكهرباء: العمل جار لتطعيم العاملين بمقرات الشركات بلقاح كورونا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جارٍ العمل على تلقيح جميع العاملين بالقطاعات التابعة للوزارة، لافتا إلى الاهتمام بتلقيح محصلين وكشافي الكهرباء بجميع فروع وأدارات شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات لأنهم الأكثر تعاملا مع المواطنين.

اتخاذ كل التدابير لمواجهة كورونا

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«الوطن» على أن هناك تنسيق بين شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع مديريات الصحة بجميع المحافظات بتظيم قوافل إلى مقرات العمل لتطعيم العاملين فيه ضمن خطه الدولة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

قوافل طبية متنقلة للتطعيم

وأشار حمزة إلى أن شركة الخدمات الطبية تنسق مع وزارة الصحة بتوفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركات والفروع التابعة لها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان انتظام العمل والحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

كيفية تسجيل العاملين بقطاعات الكهرباء لاخذ لقاح كورونا بالمستشفيات التابعة للوزارة.

مواقع تسجيل اللقاحات

واستعرض حمزة الخطوات التي يجب أن يتبعها العاملون بقطاعات الكهرباء للتسجيل لأخد اللقاح بالمستشفيات التابعة للشركة وهي كالتالي:

- بعد التسجيل في موقع وزارة الصحة المصرية.

- إذا كنت ترغب في أخذ اللقاح بأحد مستشفيات الكهرباء قم بالتسجيل في المكان الذي ترغب في التوجه إليه حتى تصلك رسالة على الموقع الذي ترغب في تلقي اللقاح داخله للتيسير على العاملين:

- للتسجيل في وحدة لقاحات مستشفى كهرباء ألماظة من خلال رابطها الإلكتروني.

- للتسجيل في وحدة لقاحات مستشفى كهرباء الإسماعيلية من خلال رابطها الإلكتروني.

- ثم انتظر وصول رسالة قصيرة على رقم المحمول الذي سجلته في وزارة الصحة توضح موعد تلقي اللقاح في الوحدة التي قمت بالتسجيل فيها.