طبيب يوضح مخاطر غيبوبة السكر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الغيبوبة السكرية هي إحدى مضاعفات داء السكري، والتي تسبب الإغماء، إذا كنت مصابا بداء السكري، فقد يؤدي ارتفاع السكر في الدم بشكل خطير أو انخفاض نسبة السكر فيه بشكل خطير إلى حدوث غيبوبة السكري، وفي حالة حدوث إصابة بغيبوب السكري، فهذا يعني أنك ما زلت على قيد الحياة ويمكن الاستفاقة من خلال الأصوات أو المشاهد أو المحفزات، وعند إهمال علاج غيبوبة السكر قد تكون قاتلة.

مخاطر غيبوبة السكر

وأضاف موافي في تصريحات لــ«الوطن» أن حدوث غيبوبة السكري أمر مقلق، ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للمساعدة في الوقاية منها ولابد من وجود خطة لعلاج السكر، وفقا للحالة الصحية للشخص المصاب، الأعراض قبل أن تصاب بغيبوبة مرض السكري، فعادة ما تواجه علامات وأعراض ارتفاع سكر الدم أو انخفاض نسبة سكر الدم.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم

عندما تكون حالة الدم في السكر مرتفعة قد تسبب العديد من الأعراض الجانبية التي يمكن ملاحظتها وتتمثل في:

- زيادة العطش

- كثرة التبول

- الإرهاق

- الغثيان والقيء

- ضيق التنفس

- ألم بالمعدة

- جفاف الفم بشدة

- تسارع ضربات القلب

انخفاض نسبة السكر في الدم

عند انخفاض مستوى السكر بالدم يمكن أن تظهر بعض العلامات تتضمن علامات وأعراض انخفاض سكر الدم ما يلي:

- الرعشة والعصبية

- القلق

- الإرهاق

- التعرق

- الجوع

- الغثيان

- الدوخة

- صعوبة في التحدث

أسباب حدوث غيبوبة بسبب السكري

قد يسبب الارتفاع الشديد في سكر الدم أو الانخفاض الشديد في سكر الدم لفترة طويلة حدوث العديد من الحالات المرضية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى حدوث غيبوبة السكري.

وإذا كانت الخلايا العضلية في حاجة ماسة إلى الطاقة، فقد يستجيب الجسم عن طريق تكسير الدهون المخزنة.

نقص السكر في الدم

يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز لأداء وظائفه، ففي الحالات الشديدة، قد يؤدي انخفاض سكر الدم إلى الإغماء، وقد ينتج نقص السكر في الدم عن استخدام الكثير من الأنسولين أو عدم تناول الطعام الكافي، وقد يكون لممارسة التمارين الرياضية بشدة.