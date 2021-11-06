هل مصل الكورونا معدي ويسبب أضرارا صحية خطيرة؟.. طبيب بمستشفى عزل يجيب

تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على محرك البحث العالمي «جوجل» عن رغبة المواطنين في معرفة إجابة سؤال «هل مصل الكورونا معدي؟» خاصة الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية أو الأشخاص الذين ينتظرون موعد الحصول على اللقاح.

لقاح كورونا يوقف العدوى

وأجاب الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة العزل بمستشفى العزل بالعبور عن سؤال «هل مصل الكورونا معدي؟» قائلا، نظريًا يجب أن يوقف اللقاح العدوى وكذلك الانتقال والانتشار بين الأشخاص وخاصة الاشخاص الذين حصلوا على اللقاح، مؤكّدًا الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا معرضون للإصابة مرة أخرى ولكن بمضاعفات أقل حدة من المضاعفات التي تظهر على الأشخاص المصابين بكورونا دون الحصول على اللقاح.

مصل كورونا قد يتنج عنه أعراضا جانبية

وأضاف «ثروت»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ سبب إصابة الأشخاص الحاصلون على اللقاح بفيروس كورونا مرة أخرى لأن فاعلية هذه اللقاحات لا يتصل إلى نسبة 100% بل بنسب متفاوتة ومدى فاعلية يزول خلال تسع شهور، لافتًا إلى أنَّ مصل كورونا لا يسبب العدوى ولكن يمكن أن تتنج عنه أعراض جانبية عند أخذ اللقاح تتمثل في «إحمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الإرهاق، الرغبة في النوم، ألم في المفاصل» وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدع للذهاب إلى الطبيب.

نصائح بالالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة

وطالب مدير وحدة رعاية العزل بالعبور، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تقليل الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في «ارتداء الكماة بصورة صحيحة ومستمرة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمكتظة بالأشخاص لأن التواجد فيها يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولابد أثناء الحديث مع الاخرين تواجد مسافة لا تقل عن متر».