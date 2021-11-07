خطوات الحصول على قرض «اكسبريس» في 5 أيام.. أول قرض ديجيتال في مصر

أعلن بنك مصر عن قرض المشروعات الصغيرة «اكسبريس»؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ فهو منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر، والأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، ويُمكّن عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة «أون لاين»، من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع.

ويتيح برنامج «اكسبريس» متابعة القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين»، هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أون لاين

قرض «اكسبريس» أون لاين، هو منتج إقراض جديد لعملاء بنك مصر الحاليين، يقوم بتمويل المشروعات الصغير القائمة ويبدأ التمويل من مائة ألف جنيه مصري ويصل حتى 2 مليون جنيه مصري.

مدة تمويل المشروعات من بنك مصر أون لاين

ـ تصل مدة التمويل إلى 3 سنوات، في حالة الحصول على بضائع، أو مواد خام.

ـ في حالة الحصول على آلات ومعدات جديدة تصل مدة التمويل لـ5 سنوات.

ـ ويصل التمويل لـ 4 سنوات في حالة الحصول على بضائع أو مواد خام وآلات ومعدات جديده معا.

آلية الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أون لاين

يأخذ التطبيق 5 دقائق للإجابة على مجموعة من الأسئلة لمعرفة ما إذا كان النشاط مؤهلا للحصول على تمويل، وفي حالة كان النشاط مؤهلاً، يستكمل التقديم لطلب الحصول على التمويل.

ـ يمكن للمتقدم اختيار تفاصيل طلب التمويل، تحديد الموردين المطلوب صرف التمويل إليهم، تحميل المستندات المطلوبة، وفي حالة الموافقة سيمكنك التوقيع على مستندات المديونية عند زيارة البنك لمقر النشاط أو زيارة العميل لفرع بنك مصر، وبمجرد استلام مستندات الصرف مثل الفواتير النهائية للموردين سيتم الصرف خلال يوم العمل التالي.

يأتي القرض في إطار سعي بنك مصر لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.