حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 7-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أثناء النهار، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا أنَّه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 7-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 15

سيوة 26 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 21

العريش 29 19

رفح 29 18

رأس سدر 29 21

نخل 27 17

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22.