إحالة 34 طبيبا وإداريا وعاملا للتحقيق بسبب التزويغ بطوخ

قرر عبدالفتاح العزب، رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا في طوخ، إحالة 34 طبيبا وإداريا وعاملا في وحدتين صحيتين ومركز شباب بشبرا هارس وقرقشندة والحسانية للتحقيق، بسبب الغياب وتركهم العمل في الأوقات الرسمية.

وقال رئيس الوحدة المحلية، إنه أجرى زيارات مفاجئة لمتابعة العمل في المصالح الحكومية التابعة للوحدة المحلية بترسا، والتزام العاملين والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفاصيل جولة رئيس وحدة ترسا المحلية للوحدات الصحية

وتبين لرئيس وحدة ترسا أثناء زيارتة للوحدة الصحية في شبرا هارس تغيب 18 طبيبا وإداريا وعاملا عن العمل، وكذلك تغيب 16 طبيبا وإداريا وعامل بالوحدة الصحية في قرية شبرا هارس.

وتوجة «العزب» إلى مركز شباب الحسانية، حيث تبين له أنه مغلق، ولا يوجد أي عمال أو موظفين به خلال أوقات العمل الرسمية، وقرر إحالة المقصرين للتحقيق.

وكيل شباب القليوبية يتفقد مركز شباب قها

في سياق آخر، تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مركز شباب قها لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمركز، والتي تضم الملعب القانوني ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لإحلال وتجديد وإنشاء عدد من الملاعب على مستوى المحافظات.

وتابع «الصبروط»، سير الأعمال الإنشائية بحمام السباحة وقاعة الأفراح بالمركز، مؤكدا أهمية متابعة سير العمليات الإنشائية بالمركز حتى يخرج بالشكل اللائق الذي يقدم خدمات أفضل لأهالي المدينة.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، تقدما ماراثون الجري الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للشباب المتطوعين، والذي انطلق من أمام مقر محافظة القليوبية حتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل ببنها.