كشف لغز العثور على جثة طالب بالأقصر.. ابن عمه قتله بسبب الميراث

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في حل لغز العثور على جثة طالب ملقاة في أرض زراعية وبها آثار دماء وطعنات في الجسم، حيث تبيّن من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث مركز شرطة الأقصر شرق المحافظة، إن سبب ارتكاب الجريمة هو قيام أحد أقارب المجني عليه بقتله، والتخلص منه انتقامًا من والده بسبب خلافات عائلية على الميراث.

العثور على جثة طالب

بدأت الواقعة، كانت بورود بلاغا للواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، يفيد بعثور الأهالي على جثة لطالب ملقاة داخل أرض زراعية ومقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر شرق المحافظة، وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر لفك لغز الواقعة، ومعرفة ملابسات الواقعة وسبب حدوثها.

وبإجراء التحريات من قبل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة تروسيكل «نجل عم المجني عليه»، وهو مقيم بذات الناحية، حيث ارتكب جريمته بسبب خلافات حول الميراث بين والد المتهم ووالد المجنى عليه وقرر الانتقام من الولد وقتل نجله الطالب.

ضبط المتهم

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية واستهداف المنطقة، تم ضبط المتهم، وعقب بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بقيامه باستدراج المجني عليه واصطحابه بـ«تروسيكل» إلى قطعة أرض زراعية مكان العثور عليه، وهناك أجهز عليه بقطعة سلاح أبيض عبارة عن «سكين» حتى توفى.

وتخلص الجاني من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرب من مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.