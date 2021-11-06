«الصحة»: التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي بـ100 جنيه للأغراض الداخلية

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤون المعلومات، إن التطبيق الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة وحمل اسم «اطمئن» سيكون بمثابة جواز سفر صحي لكل من سجل حسابًا عليه، «التسجيل مهم لإثبات موقف الشخص من تلقي اللقاح».

"صلاح": المواطن الراغب في التسجيل لأغراض السفر يدفع 250 جنيها

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مجلس الوزراء قرر من قبل أن يدفع المواطن 100 جنيه للحصول على QR يمكنه من إنهاء خدماته بالقطاعات الحكومية، فيما سيدفع المواطن الراغب في التسجيل لأغراض السفر 250 جنيها من أجل الحصول على الاعتماد.

صلاح: من الممكن التسجيل عبر الموقع بالمجان حال موافقة رئاسة مجلس الوزراء

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، اقترحا على رئيس الوزراء إرجاء تطبيق ذلك المبلغ تسهيلا على المواطنين وحتى يتمكنوا بأكبر عدد ممكن منهم بالتسجيل، فيما ستظل رسوم استخراج ذلك للمواطن من أجل السفر 250 جنيها، «قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم صدر، ولتعديله وتحويله للمجانية فسيكون ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المقبل إما سريان القرار أو تأجيله».

ولفت إلى أنه ومع بداية يوم 15 نوفمبر الجاري فلن يستطيع أي من موظفي القطاع الحكومي الدخول لأعمالهم دون إحضار شهادة حصولهم على تطعيم كورونا، أو تحليل PCR أسبوعي يثبت خلوهم من المرض، أما بالنسبة للجمهور فسيجري تطبيق ذلك القرار مع بداية يوم 1 ديسمبر المقبل، قائلا: «ده حفاظا على الناس من العدوى».

وأكد أن الوزارة لديها آلية للتأكد من سلامة الملقحين القادمين إلى مصر من دول أجنبية، وتعتمد الآلية على التأكد من مصداقية تلك الشهادة بعد إدراجها ضمن المنظومة، «جارٍ إنشاء وحدة تتلقى الطلبات بكل الوثائق والشهادة المعترف بيها بالدولة، خاصة أن فيه اتفاقية بين الدول باسم الاعتراف المتبادل بين الدول للشهادات».