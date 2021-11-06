افتتاح أعمال تطوير قرية الفواخير بالفسطاط بعد تعثر 15 عاما

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تطوير قرية صناعة الفخار «الفواخير» بالفسطاط لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير القرية، التي تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا، تأتي في إطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متواصلا بقرية الفواخير بالفسطاط خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم، وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء.

بدء تنفيذ المشروع بتكلفة 100 مليون جنيه

وأضاف أن المحافظة بدأت في إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار عام 2005، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارات البيئة والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وظل المشروع متعثرًا لمدة 15 عاما حتى تدخلت الدولة ووفرت الدعم اللازم لاستكمال المشروع في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم.

قرية الفواخير متكاملة الخدمات

وأشار «عبد العال» إلى أن أعمال التطوير التي جرت بالقرية، شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، كما تم رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعي إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالي، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي، خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط الساحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة حديقة تلال الفسطاط الجاري التجهيز لإقامتها.

وشاهد الوزراء ومحافظ القاهرة عقب الافتتاح كيفية قيام الحرفيين بعمل المشغولات الخزفية من الفخار، كما شاهدوا معرضًا للمنتجات الخزفية ضم جناحًا لأطفال مدينة الأسمرات الذين تم تعليمهم حرفة صناعة الفخار.

وشهد الحفل، نواب المحافظ للمناطق الأربعة وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال السياحة.

وكان المصريون من أوائل الشعوب التي اهتمت بصناعة الفخار منذ عصور ما قبل التاريخ، ووصلوا فيه إلى درجة كبيرة من الإتقان، واستخدم قدماء المصريين الأواني الفخارية لحفظ المأكولات والمشروبات وتخزين الحبوب والغلال، وصنعوا منها مزهريات وأوان وأكواب وقدور وصوامع ونوافير ومجسمات طيور وحيوانات وشمعدانات وأباريق.