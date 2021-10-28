معلمون يكشفون حل صعوبة منهج 4 ابتدائي.. التعليم: دربنا المعلمين لشرحها

مصطلحات علمية تبدو معقدة للطالب في هذا العمر المبكر.. دروس متخصصة للمرة الأولى في علوم التكنولوجيا، كلها باتت عناصر أساسية في تقييم أولياء الأمور لمناهج الصف الرابع الابتدائي ووصفها بالصعبة، واتفق معهم عدد من المعلمين، والذين كشفوا طرق التغلب على صعوبة المنهج من خلال التدريب وحل النماذج الاسترشادية، فضلًا عن حرص وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات بتوفير تدريبات للمعلمين على كيفية شرح المقررات الدراسية الجديدة.

في البداية تقول مرفت عويس، مدرسة دراسات اجتماعية، إن منهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 به مصطلحات معقدة إلا أن المقرر بصفة عامة يعتمد على فهم الطالب، وقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أنه يقع على عاتق المعلم دور كبير في تبسيط المنهج من خلال تفعيل مجموعة من الأنشطة.

«عويس»: المناهج الحالية تعتمد على الفهم وبها فكرة جديدة

وأضافت «عويس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلم طرف أساسي في تبسيط المنهج الدراسي أو تعقيده، موضحة أن الكتب بها العديد من الأنشطة التي تسهل فهم المقرر الدراسي يجب على المعلمين تفعيلها والاستفادة منها ومساعدة الطلاب على فهم المقرر من خلالها، لافته إلى أنه يجب على الطلاب الالتزام بالإجابة على كافة الأنشطة التي تم توفيرها.

وفسرت صعوبة المناهج، بأن الطلاب اعتادوا في السنوات السابقة على الحفظ والتلقين، أما المناهج الحالية تعتمد على الفهم: «أسئلة التدريبات فيها فكرة وتقيس فهم الطالب»، وهناك موضوعات سهلة ومتنوعة في المقرر الدراسي مثل «محافظات في بلدي»، إلا أن المصطلحات الجغرافية تبدو صعبة على الطالب في هذا العمر ويمكن تسهيلها من خلال التدريبات العملية.

«البيومي»: قدرة المعلم على استخدام التقيات الحديثة تسهل المناهج

أكثر من 60 درسًا مقرر على طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات وكذلك الأمر في مادة العلوم، بحسب حامد البيومي، مدرس الرياضيات والعلوم، موضحًا أنه يمكن التغلب على صعوبة هذه المقررات الدراسية وكثرتها بعمل خطة يومية للطالب لمذاكرة درس كل يوم.

قدرة المعلم على تطويع التقيات الحديثة في العملية التعليمية، أصبحت حلاً يساعد الطلاب في التغلب على صعوبة المناهج، بحسب ما رواه «البيومي» لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الاستفادة من جميع هذه التقنيات والاستماع لشرح المقررات الدراسية بالفيديو وحل نماذج الأسئلة بكثرة، أو الانضمام لمجموعات التقوية في المدارس.

«التعليم»: تدرب المعلمين وتوفر منصات رقمية للطلاب

لم تغب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة المطورة، موضحة أن التدريب اشتمل استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية تدريس المناهج الجديدة وتحقيق فهم مخرجات التعلم، وذلك بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي وتشمل مجموعة من الأسئلة والتدريبات العملية لتبسيط المفاهيم والمصطلحات الدراسية.

وأشارت مصادر بمديريات التربية والتعليم، إلى أنه تم تدريب المعلمين في جميع المقررات الدراسية الجديدة ومساعدتهم على كيفية شرحها للطلاب وتبسيطها، لافته إلى أنه تم التنبيه على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تفعيل مجموعات التقوية والتي تساعد أيضاً الطلاب على فهم المقرر الدراسي ويتم تدريبها فيها عملياً على مجموعة من الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.