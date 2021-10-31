معلمون: «مناهج 4 ابتدائي» مواكبة لتطورات البيئة المحيطة رغم صعوبتها

وصف عدد من المعلمين، مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بـ«المطورة»، موضحين أنها تهتم بتنمية مهارات التعلم لدى الطلاب وتربطهم بالبيئة المحيطة من خلال مجموعة من الأنشطة والتدريبات العملية، مشددين على ضرورة تخصيص جدول يومي لمذاكرة المواد للاستفادة من المحتوى التعليمي بها وتحقيق أهداف مخرجات التعلم.

في البداية، قالت ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، إن تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي تساعد الطالب على تحسين مهاراته وطرق فهمه للدروس وتمكنه من التعامل مع التكنولوجيا وفهمها، وذلك من خلال الأنشطة الموجودة بالكتب ويمارسها الطالب ويقوم على أساسها هذا التطوير.

«مرفت»: المناهج الجديدة تطور الشخصية وتعزز القيم الإيجابية

وأضافت «مرفت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأنشطة تساعد الطالب على الفهم وليس الحفظ فقط، وتعمل أيضا على تنمية المهارات وتطوير الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية ودمج التكنولوجيا في المنهج الدراسي وتعزيز المهارات الحياتية.

وأوضحت أن هذه المناهج تحتوي على معلومات كثيرة يجب على المعلم تبسيطها حتى لا تسبب قلقاً للطلاب وأولياء الأمور، مشيدة بدور مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يعمل على اقتراح موضوعات جديدة وتنظيم المنهج بشكل تكنولوجي، وتدريب المعلم على فهم طبيعة المنهج ليساعد الطالب على استيعاب المعلومة.

ومن جانبه، أوضح أحمد عز الدين، مدرس أول جغرافيا، أنه لتحقيق منظومة ناجحة يجب تغيير المناهج وتغيير طرق التدريس التي يقوم بها المعلم، وهو ما تفعله حالياً وزارة التربية والتعليم، ما يساعد الطالب أن يكون مشبعاً بالخلفية المعرفية وليس الحفظية.

وأضاف «عز الدين» أنه يجب على ولي الأمر تغيير فكرته على المناهج الجديدة، ويساعد الطالب على تطبيق الدروس وتعليمه الأنشطة الحياتية والفهم بدلاً من التلقين.

وفي سياق متصل، قال حامد البيومي، كبير معلمي رياضيات وعلوم، إن المهارات المهنية تفيد الطالب في التعرف على بيئات جديدة من خلال تعدد الأنشطة المختلفة على الدرس الواحد وتنوع الاسئلة بأشكال عديدة وهو ما وفرته وزارة التربية والتعليم في مناهج الصف الرابع الابتدائي، لافتاً إلى أنها تربط الطالب بالبيئة المحيطة به.

«ذكي»: المنهج الجديد ينمي ثلاثة مهارات أساسية منها الإبداع والابتكار

وأشار محمد ذكي، مدرس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المنهج الجديد له تأثير على المهارات المهنية، وهي أنه يعزز فهم لموضوعات الثقافة وشؤون البيئة والاقتصاد ويهدف المنهج إلى تنمية ثلاث مهارات: الأولى هي الإبداع والابتكار والتواصل، وحل المشكلات.

وأضاف أن المهارة الثانية هي المهارة التكنولوجية تساعد الطالب على استخدام التكنولوجيا وتتسم بالتطوير والسرعة، والمهارة الثالثة هي مهارة الوظيفية والحياة لأن الطالب يحتاج أن يطور مهارات التفكير والمعرفة على الجانب الاجتماعي.