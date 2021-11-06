حبس عاطلين لاتهامهما بمغافلة وسرقة المواطنين بشبرا

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، قبل قليل، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين عبارة عن مبالغ مالية وهواتف محمول بمنطقة «بهتيم»، عن طريق مغافلة ضحاياهم والفرار بمركبة «توكتوك»، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بتعرض المواطنين للسرقة بالمغافلة

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبطهم شخصين حال قيامهما بسرقة متعلقات بعض المواطنين، في منطقة «بهتيم»، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام الأهالي بضبط كل من «محمد ف. ع.»، 33 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و«مصطفى ف. أ.»، 27 سنة، عاطل، مقيم الشرابية القاهرة، مصابان بكدمات متفرقة بالجسم، وبحوزتهما مركبة «توكتوك» بدون لوحات معدنية، لقيامهما بسرقة متعلقات بعض المواطنين بأسلوب المغافلة، حال سيرهم بالطريق، ومحاولة الفرار بالمركبة، إلا أن أهالي القليوبية تمكنوا من ضبطهما وتسليمهما للشرطة.

تحريات المباحث تكشف المتهمين

وبإجراء التحريات، تبين قيام المتهمين بسرقة مبالغ مالية من شخصين بالمنطقة، وهاتف محمول من شخص ثالث، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأوضحا أن إصابتهما من جراء تعدي الأهالي عليهما حال ضبطهما خلال قيامهما بالسرقة، وتحرر المحضر رقم 31376 جنح قسم ثاني شبرا الخيمة لسنة 2021، وبعرضهما على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.