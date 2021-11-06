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محمود مسلم

ضبط 300 طن دقيق وسكر لبيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

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الوطن
01:10 م | السبت 06 نوفمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 200 طن دقيق و100 طن سكر حر بالإسكندرية؛ بقصد حجبها عن البيع وبيعها بأسعار السوق السوداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول؛ بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها بدون مبرر واستغلالاً لحاجة المواطنين لتلك السلع، إذ يقوم بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية «دقيق فاخر- سكر حر» داخل المخزن.

ضبط 200 طن دقيق لبيعها في السوق السوداء

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المخزن المشار إليه، وضُبط بداخله «4000 جوال من الدقيق استخراج 72% بإجمالى أوزان 200 طن - 1000 جوال سكر حر بإجمالى وزن 100 طن».

 

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