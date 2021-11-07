إزالة 154 حالة إشغال من شوارع بني سويف وضبط 15 شيشة في المقاهي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس المدينة ونوابه بالتعاون مع قوات الشرطة «قسم المرافق»، من رفع وإزالة 154 حالة إشغال الطريق العام وتعد على الأرصفة، وتنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

التحفظ على 15 شيشة

كما تضمنت الحملة مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التحفظ على 15 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، ومنعا لتفشي الجائحة.

وتمكنت الحملة من رفع الناتج اليومي من المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والقرى التابعة، وصيانة أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات والمرافق العامة بدائرة مركز بني سويف.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة، بهدف استعادة المظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.