إخلاء سبيل سائق «توك توك» حاول إنهاء حياته بالقفز من كوبري بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بفتح تحقيق في واقعة محاولة سائق «توك توك» القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون وبحوزته سلاح أبيض، بعدما ضُبط أثناء سيره بمركبته قيادته عكس الاتجاه.

وفتح رئيس نيابة ثان المحلة تحقيقا في الواقعة وأمر بتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان، للوقوف على أسباب إقدام السائق على الانتحار.

وقررت النيابة العامة صرف السائق المتهم من سرايا النيابة بضمان محل إقامته.

إخلاء سبيل سائق الـ«توك توك»

وأفادت مصادر أمنية داخل فرع البحث الجنائي بالمحلة بأن السائق الذي حاول ارتكاب واقعة انتحار بالقفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون سبق اتهامه في 8 قضايا، من بينها بلطجة ومشاجرات، فضلا عن دواعي ضبطه حال استقلاله «توك توك» والسير به عكس الاتجاه، ما يعرض حياة المواطنين وقائدي السيارات للخطر الموت.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة تمكنت من إنقاذ حياة السائق أثناء محاولته القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون بالمحلة، بعدما صودرت مركبة الـ«توك توك» الخاصة به، وسيره عكس الاتجاه، وتم الدفع بدوريات الشرطة وأقوال أمنية للسيطرة على الموقف، واقتيد السائق إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة، وسيُرت الحركة المرورية بشكل دوري حفاظا على مصالح المواطنين.

السائق في العقد الثالث من عمره

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بمحاولة شاب يعمل سائق «توك توك» في نهاية العقد الثالث من عمره القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بدائرة القسم للتخلص من حياته.