بلطجي يروع صيدلانية بالمحلة في وضح النهار.. وأمن الغربية يطارده

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة القلق عقب اقتحام بلطجي صيدلية بسلاح أبيض في وضح النهار يوم الخميس الماضي بقصد الحصول علي أدوية وعقاقير مخدرة وترويعه العاملين داخل الصيدلية وجرى إبلاغ الجهات المعنية بالحادث لإتخاذ شئونها حيال الواقعة .

وقالت الدكتورة «إيمان إبراهيم محمود»، لـ«الوطن»: «المشهد كان مرعب ومخيف.. بلطجي تهجم علينا وطلب قطرة وأدوية وعقاقير مخدرة وحينما رفضت حطم محتويات الصيدلية»، موضحة أنها استغاثت بالجيران وأصحاب المحلات التجارية إلا أنها فوجئت بصمتهم بعد تهديد البلطجي: «هادبح أي حد هيدخل وهموته ومحدش يدخل الصيدلية وهاخد اللي أنا عاوزه».

وكشفت الصيدلانية أنها تقدمت ببلاغا رسميا مدعوما من الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة وبعض زملائها من الصيادلة ضد البلطجي الذي تم ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز شرطة المحلة لعرضه على النيابة العامة، وناشدتكافة جهات التحقيق بالقصاص من البلطجي: «الناس خايفة يخرج من النيابة يجي يقتلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل».

المحامي العام يقرر حبس المتهم 15يوما علي ذمة التحقيقات

في ذات السياق أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة اقتحام الصيدلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما قرر المحامي العام تجديد حبس المتهم 15يوما على ذمة التحقيقات لحين الاطلاع على التقارير الفنية وأقوال شهود العيان من أهل القرية .

جهود أمنية لضبط المتهم عقب ارتكاب واقعة اقتحام الصيدلية

من ناحية أخرى نجح ضباط المباحث الجنائية في ضبط بلطجي لاعتدائه على العاملين بصيدلية الدكتورة «إيمان إبراهيم»، بقرية بشبيش وتهديدهم بسلاح أبيض والاعتداء على مواطن حاول التدخل وإصابته بجرح قطعي في الرأس .

شهود عيان بالقرية

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بوجود خلافات بين بلطجي وإحدي العاملات بذات الصيدلية مما تسبب في وقوع الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر تحت رقم 34555 جنح مركز المحلة الكبري لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .